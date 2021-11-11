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POLİTİKA

PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP ve İYİ Parti için tezkere temel sınav

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı video ile Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ile İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. Kalkan, "CHP İYİ Parti için tezkere temel sınavdır. Muhalefette belli bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP ve İYİ Parti için tezkere temel sınav
PKK elebaşlarından Duran Kalkan

Türk askerinin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Söz konusu gelişme sonrası örgütün yayın organına konuşan PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, CHP ve İYİ Parti mesaj gönderdi.

"MUHALEFETTE BİR CANLANMA VAR"

Tezkerenin iki parti için 'temel sınav' olduğunu vurgulayan Kalkan, "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP ve İYİ Parti için tezkere temel sınav
OYNAT 03:26
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP ve İYİ Parti için tezkere temel sınav
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı video ile Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ile İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. Kalkan, “CHP İYİ Parti için tezkere temel sınavdır. Muhalefette belli bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli' dedi.

"ERDOĞAN YÖNETİMİNİ ÇÖKERTMEMİZ GEREKİYOR"

PKK elebaşı, "Tayyip Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor. Mücadele edip yenmemiz gerekli. Hükümeti, yönetimi düşürmek gerekli." dedi.

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