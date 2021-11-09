PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: Adaletsizliği savunurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında gaflarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 'Namussuz siyasete evet diyeceksiniz', 'Çorum ülkedir', 'Mersin Güneydoğu'nun incisidir', 'Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın', 'Korkma sönmez bu şafaklar yüzen alçak (al sancak)', 'Söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz' gibi gaflara imza atan Kılıçdaroğlu, 'Adaletsizliği savunurum' sözüyle yeniden gündem oldu.