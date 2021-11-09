PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreteri Vedat Bulut, Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, burada HDP eş başkanı Mithat Sancar ile basın toplantısı düzenledi.
"SAĞLIK SİSTEMİNİ BİRLİKTE KURGULAYACAĞIZ"
Başlattıkları “Emek Bizim Söz Bizim” adlı kampanyaya ilişkin Sancar’a bilgi veren Fincancı, yaptığı basın açıklamasında "Türkiye’nin sağlık sistemini birlikte kurgulayacağız." ifadesini kullandı.