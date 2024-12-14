PKK elebaşını konuk etmişti: Gözaltına alınan Nevşin Mengü adli kontrolle serbest

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Salih Müslim'i YouTube yayınında konuk etti. Kırmızı bültenle aranan teröristi yayına çıkaran Mengü hakkında soruşturma başlatıldı. Bugün gözaltına alınan Mengü, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mengü'nün, kırmızı bültenle aranan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajın içeriğiyle ilgili harekete geçti.
Soruşturma başlatıldı
Başsavcılık, söz konusu röportajda terör örgütü ve eylemlerinin övüldüğü gerekçesiyle röportajı sosyal medya hesabından yayınlayan Mengü hakkında resen soruşturma başlattı.
Gözaltına alındı
Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Mengü, bu sabah emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.
Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest
Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mengü, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.