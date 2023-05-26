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PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda 24 zanlı adliyeye sevk edildi

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün üst düzey yetkilisi Duran Kalkan’ın yakın korumasının da yakalandığı operasyonda 24 kişi adliyeye sevk edildi.

11:53 . 26/05/2023 Cuma
AA
Tekirdağ'da PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda zanlılar adliyede.

Tekirdağ'da PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda zanlılar adliyede.

Tekirdağ merkezli Çanakkale, İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan şüphelinin de bulunduğu 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatlarıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan ve terör örgütünün önderlik projesi şeklinde sahiplendiği "Halkların Demokratik Kongresi (HDK)" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Trakya HDK 2. Dalga" operasyonunda; Tekirdağ’da 11, Çanakkale’de 5, İstanbul’da 2, Edirne’de 1, Kırklareli’nde 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Kalkan’ın koruması okul müşahitliği yaparken yakalandı

Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ’da geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan örgüt mensuplarından birinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan’ın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesinde HDP'nin okul müşahitliğini yaptığı tespit edilmişti.





#Tekirdağ
#terör operasyonu
#PKK
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