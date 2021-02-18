PKK ile dost olan bizim düşmanımız

CHP’li Özkoç’un terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi dostları arasında saymasına Millet İttifakı’ndaki en büyük ortağı İYİ Parti’den üstü örtülü gönderme geldi.
"Türk milletine düşman olan PKK bizim de düşmanımızdır"
- İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Türk milletine düşman olan PKK bizim de düşmanımızdır; Türk milletine ilan ediyorum. PKK’yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK’ya düşman olamayanlar da asla ve kata bizim dostumuz olamaz” dedi.
CHP tepkisiz kaldı
Dervişoğlu’nun konuşması İYİ Parti ve AK Parti gruplarından alkış alırken CHP sıralarından ses çıkmaması ve CHP’nin konuşmaya tepkisiz kalması dikkat çekti.