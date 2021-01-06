Gündem PKK kaçırıyor, infaz ediyor
ANKARA

​PKK kaçırıyor, infaz ediyor ​

PKK kaçırıyor, infaz ediyor

PKK Irak, İran ve Suriye’de yüzlerce çocuğu kaçırdı. Irak’ta gazetecilik yapan Zanko Burhan terör örgütünün kaçırdığı, bazısının akıbeti belirsiz 25 çocuğun kimlik bilgisi ve fotoğraflarını yayımladı. Burhan’ın verdiği bilgiye göre, geçen yıl 13 yaşındayken kaçırılan Esrin Muhammedi kaçmak istediği için infaz edildi. Kerkük’te 21 Mart 2016’da henüz 8 yaşındayken kaçırılan Adil Cebar’dan haber alınamıyor. Ronida Dar Dari de Mart 2016’da 10 yaşındayken kaçırıldı. Ailesi çocuklarının durumundan endişe ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esrin Muhammed
Esrin Muhammed

PKK’ya katılımın tarihin en düşük seviyelerine düşmesi üzerine örgüt çocuk kaçırmalara yöneldi. Kısa süre içerisinde onlarca çocuk PKK tarafından kaçırıldı. Irak Kürt bölgesinde yayın yapan medya kuruluşları, PKK’nın dağa kaçırdığı çocukların bazılarının kimlik bilgileri ve akıbetlerine ulaştı. Gazeteci Zanko Burhan’ın paylaştığı 25 kişilik listede Irak, Suriye ve İran’dan kaçırılıp silahlı eğitim verilen kamplara götürülen çocuklar var. Çocukların bir kısmının hayatta olup olmadığını tespit edemediğini belirten Burhan, bazılarınınsa PKK’dan kaçmak isterken öldürüldüklerini vurguladı.

Ronida Dar Darî

Rende Omer Beki

Rênas Tahîr Tilo

KİMİ 8, KİMİ 11 YAŞINDA

  • Burhan’ın verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 13 yaşındayken İran Serdeşt’ten kaçırılan Esrin Mihemedi, örgüt kamplarından kaçarken infaz edildi. Kerkük’te 21 Mart 2016’da 8 yaşındayken kaçırılan Adil Cebar’dan haber alınamıyor. Ronida Dar Darî de Mart 2016’da 10 yaşındayken kaçırıldı. Suriye vatandaşı olan Dari’nin ailesi çocuğunun hayatından endişeli. Rende Omer Bekir 2017’de 11 yaşındayken Afrin’de, Şehên İsmail Ebdulla 7 Eylül 2019’da henüz 12 yaşındayken Kerkük’te, Kewser Elî Ebdula 1 Ağustos 2019’da 14 yaşındayken Tel Abyad’ta, Emel Ebdo ise 2017 yılında 13 yaşındayken Afrin’de kaçırıldı.

Semir Ebdulrehman Zinki

Sedra Ebdulselam Hacı

Lînda Ebdulbaqî Xelef

İŞTE O ÇOCUKLAR

  • Geçtiğimiz yıl kaçırılan diğer çocukların isimleri, yaşı ve kaçırıldıkları yerler şöyle:
  • -Kezal Muhammed Mustafa Îsa (15) - 11 Temmuz’da Kobanê’den.
  • -Cudî Adnan Muhammed (14) - 2 Temmuz’da Kamışlı’dan.
  • -Fethi Muhammed Ömer (13) - 2 Şubat’ta Ayn el Arab’tan.
  • -Diyari Fuad Ehmed (15), 15 Ağustos’ta Kamışlı’dan.
  • -Rênas Tahîr Tilo (15) - 15 Ağustos’ta kaçırıldı.
  • -Caklîn Muhammed Eyub (14) - 7 Temmuz’da Afrin’den.
  • -Ehlam Müslim Husen (14) Ayn el Arab’tan.
  • -Dijar Halil (14) - 6 Temmuz’da Ayn el Arab’tan.
  • -Fatime Zehra Rezwan Seîd, 13 Haziran’da Kobane’den.
  • -Semir Ebdulrehman Zinki (15) - 25 Mayıs’ta Afrin’den.
  • -İmad Muhammed Hemo (15) - 2 Şubat’da Ayn el Arap’tan.
  • -Cihan Şek Muhammed Süleyman, 28 Mayıs’ta Afrin’den.
  • -Sebah Bışo Heso (16) - 23 Mayıs’ta Afrin’den.
  • -Leylî Bozan Ramazan, 11 Mart’ta Ayn El Arab’tan.
  • -Sedra Ebdulselam Hacı (16) - 2 Şubat’da Afrin’den.
  • -Helin Fehd Xeybi (15) - 17 Haziran’da Kamışlı’dan.
  • -Lînda Ebdulbaqî Xelef (15) - 2 Temmuz’da Telkerem’den.
  • -Muhammed İsa Münir, 1 Şubat’ta Afrîn’den.

Helin Fehd Keybi
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