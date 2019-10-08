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POLİTİKA

PKK kaçıyor

PKK/PYD’liler ABD’nin çekilmesiyle hayal kırıklığı yaşadı. SDG Sözcüsü Kino Gabriel, “ABD bizi sırtımızdan bıçakladı. Türkiye’nin bölgede askeri operasyonlar düzenlemesine izin vermeyeceği yolunda güvenceler vermişti” dedi. Tel Abyad’da Arap asıllı 45 teröristin SDG’den kaçtığı öğrenildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin operasyonu yeşil ışık yakmasıyla terör örgütü PKK/SDG'yi korku sardı. Ardı ardına yapılan açıklamalarla ABD hedef alındı. Ürdün'ün Al-Hadath Televizyonu'na konuşan SDG Sözcüsü Kino Gabriel, "ABD bizi sırtımızdan bıçakladı" dedi. Gabriel, "ABD bize, Türkiye'nin bölgede askeri operasyonlar düzenlemesine izin vermeyeceği yolunda güvenceler vermişti" diye konuştu.

DEAŞ TEHDİDİ

SDG elebaşlarından Mustafa Bali de yaptığı açıklamada, “Amerikan kuvvetleri sözlerini yerine getirmediler ve Türkiye sınırıyla aradaki bölgeden çekildiler” dedi. Bali, Amerika Merkez Komutanlığı Twitter hesabını etiketlediği mesajında, SDG’nin güvenlik mekanizması anlaşması konusunda Amerika’nın neden sözlerini yerine getirmediği konusunda bir açıklama beklediğini yazdı. Bali Arap basınına yaptığı açıklamada da dünyayı terör örgütü DEAŞ’la tehdit etti. Bali “Türkiye ile savaşmak için DEAŞ kamplarında ve hapishanelerinde güvenliği sağlayan elemanlarımızı çekmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sahada da tam bir panik havası hakimdi. Tel Abyad’ta Arap asıllı 45 teröristin sivil kıyafetler giyerek SDG’den kaçtı. Terör örgütünün elebaşları Tel Abyad ve Rasulayn’daki ailelerini başka bölgelere nakletti. Başta Rakka olmak üzere köylere baskın düzenleyen teröristler Arap gençleri zorla alıkoyarak askeri eğitim kamplarına götürdü. Yerel kaynaklara göre Rakka’nın kuzeyindeki Azime köyünde de SDG içindeki Araplar ile PKK’lılar arasında silahlı çatışma çıktı.

Tatbikatla hazırlandılar

  • Suriye'de muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, TSK’nın Fırat'ın doğusuna yönelik harekatına destek amacıyla tatbikat düzenledi. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin batısında gerçek mühimmatla yapılan tatbikata, SMO'nun özel kuvvetler unsurları katıldı. Tatbikatı Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris yönetti.

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