PKK-KCK operasyonu: 735 gözaltı

Gündem

Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerliğin kalıcı hale getirileceğini belirterek "Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ihtiyaç doğrultusunda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Lise mezunları 6+6 askerlik yapacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için dövizli askerlik uygulaması devam edecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirlenen rakamla bir sınır getirerek kalıcı hale getiriyoruz" dedi.