Gündem PKK-KCK operasyonu 735 gözaltı
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Son dakika: ​PKK/KCK operasyonları kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı

PKK-KCK operasyonu: 735 gözaltı

PKK/KCK operasyonları kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlere yönelik operasyonun "Kitlesel eylem hazırlığında" oldukları ifade edilirken, operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerinin de emniyet ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyonlar kapsamında emniyet güçleri çok sayıda gözaltı işlemine imza attı.
Operasyonlar kapsamında emniyet güçleri çok sayıda gözaltı işlemine imza attı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümünde protesto hazırlığında olan ve 31 mart yerel seçimlerinde kitlesel eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 156 operasyon kapsamında 685 kişi gözaltına alınırken, protesto düzenleyen 50 kişi yakalandı.

16 EYP düzeneği ele geçirildi

  • İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı),3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT, 225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 61’i tutuklanırken, 226’sı serbest bırakıldı. 448 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

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