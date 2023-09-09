PKK kuryeleri kendini patlattı

İran sınırından kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 2 teröristin Kandil’den gelen kuryeler olduğu ortaya çıktı. Özel tim, asker, emniyet birimleri tarafından yapılan başta narkotik ve kaçakçılık operasyonu örgütün parasal kriz yaşamasına neden oldu. Kaynak arayışına giden örgütün yardımına Kandil koştu. Biri İran uyruklu 2 kişiye yaklaşık 600 bin Euro verilerek, Türkiye’ye gönderdikleri paranın Kandil’den terör örgütünün şehir yapılanmasına gönderildiği belirlendi.

İNTİHAR YELEĞİYLE KENDİNİ HAVAYA UÇURDU

İki kuryenin İran üzerinden Van’a geçmesi üzerine operasyon hazırlıkları yapıldı. Kuryelerden biri güvenlik birimlerinin operasyonu sırasında intihar yeleğiyle kendini havaya uçurdu. Evde çıkan yangın nedeniyle paranın bir kısmının da yandığı öğrenildi.

ÖRGÜTÜN EN BÜYÜK MADDİ KAYNAĞI UYUŞTURUCU

Terör örgütünün en büyük maddi kaynaklarından biri olan uyuşturucuya bu son 3 ay içinde 35 binin üzerinde operasyon düzenlendi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 bin 30 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz ay Bingöl’de gerçekleşen narkotik operasyonunda terör örgütünün 36,4 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellenmiş olup, operasyonda 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirilmişti.







