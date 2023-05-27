PKK Lavrion'dan talimat gönderdi.

Yunanistan’da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptı. PKK’lı teröristlerin kaldığı kamptan, Türkiye’ye şifreli mesajlarla eylem talimatı gönderildi. Bunu 14 Mayıs’tan sonra katıldığı bir televizyon yayınında açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “O gece Yunanistan’daki PKK kampı Lavrion’dan talimat verildi. Böyle bir hadisede devreye girilmesi ve teröristlerin Türkiye’de bu karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya dökülmesi talimatı var. O gece ortalığın karıştırılması için talimat verildi” demişti.