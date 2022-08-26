Gündem PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor Kanlı infazlara ajan perdelemesi
ANKARA

PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Çözülmeleri engellemek isteyen PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristin infaz edildiği ortaya çıktı. Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA AA
PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi
Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak'ın güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için infaz edildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak’tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'DA ÇÖZÜLME PANİĞİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli İHA/SİHA/İKU'lar kullanılarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler artıyor.

Çözülmeleri ve örgüt mensuplarının aileleriyle müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan terör örgütü mensupları, sözde üst yönetimin talimatıyla infazlara başladı.

ÜÇ TERÖRİSTİ İNFAZ ETTİLER

Bu kapsamda, Suriye'nin Derik bölgesinde PKK/PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak'ın örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için infaz edildiği ortaya çıktı.

AJAN SUÇLAMASI

Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

PKK’dan kaçana ABD sorgusu: İkna edip korkutmaya çalışıyorlar
DÜNYA
PKK’dan kaçana ABD sorgusu: İkna edip korkutmaya çalışıyorlar

Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Kamışlı'da PKK'nın askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Kamışlı'da PKK'nın askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
Şoförün kanında tespit edildi

Şoförün kanında
tespit edildi

​Tatlıses'in ölümden döndüğü kazada yeni gelişme.
F.Bahçe ve Trabzonsporun rakipleri belli oluyor

F.Bahçe ve Trabzonspor'un
rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekiliyor.
Bahçeliden Malazgirt mesajı: Taarruz şuuru milletimizin vicdanında kor gibi duruyor

Üç ayda 319<br>ton atık toplandı

Üç ayda 319
ton atık toplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden sahillerde yoğun çalışma.

'Malazgirt bu topraklarda kazandığımız diğer zaferlerin anasıdır"

​Karanlıkta kalabilirler

​İkinci el otomobilde en çok satılan araçlar ve fiyatları...

​Tarihi keşfi NASA duyurdu: Dünya dışında ilk kez rastlandı.

Avustralya’da dev uyuşturucu operasyonu
Dünya

Avustralya’da dev uyuşturucu operasyonu

Avustralya’da gerçekleştirilen ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polisler toplam 1.8 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.Avustralya’da polis, tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yürütüyor. Uyuşturucu ve Ateşli Silahlar Birimi tarafından gerçekleştirilen iki farklı baskında, Orta Doğu bölgesinden Sydney’e sevkiyatı yapılan mermerlerin arasına gizlenmiş halde toplam 1.8 ton metamfetamin ele geçirildi.
Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı
Ekonomi

Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı

Yerli cep telefonu üretimindeki kalite ve kapasite artışı, 2021 itibarıyla birçok global firmanın Türkiye'de üretime başlaması, döviz kurlarındaki yükseliş ve ithal ürünlerin fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle yerli imalat cep telefonlarına yönelim rakamlara da yansıdı. Türkiye'de imalat yoluyla kayıt altına alınan cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767,43 artarak 6 milyon 904 bin 630 oldu.
PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi
Gündem

PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Çözülmeleri engellemek isteyen PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristin infaz edildiği ortaya çıktı. Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.