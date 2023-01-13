Gündem PKK programına katılan TTBli Halis Yerlikayanın lisansı iptal edilmedi Diyarbakır Batı Hastanesinde maaşa bağlandı
POLİTİKA

PKK programına katılan TTB'li Halis Yerlikaya'nın lisansı iptal edilmedi: Diyarbakır Batı Hastanesi’nde maaşa bağlandı

Türk Tabipler Birliği'nde Merkez Komite üyeliği görevinde bulunan Dr. Halis Yerlikaya'nın terör örgütü PKK'ya yakın Kurd-Akad isimli derneğin İngiltere'de düzenlediği etkinlikte 'Kuzey Kürdistan' başlığı altında sunum yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nden kovulan Yerlikaya, Diyarbakır Özel Batı Hastanesi’nde işe alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK programına katılan TTBli Halis Yerlikayanın lisansı iptal edilmedi: Diyarbakır Batı Hastanesi’nde maaşa bağlandı
TTB'li Halis Yerlikaya Diyarbakır Özel Batı Hastanesi’nde işe alındı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kurd-Akad isimli derneğin İngiltere'de düzenlediği etkinlikte 'Kuzey Kürdistan' başlığı altında sunum yaptığı belirlenmişti.

DİYARBAKIR BATI HASTANESİ'NDE MAAŞA BAĞLANDI

Bunun üzerine SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nden kovulan Yerlikaya, Diyarbakır Özel Batı Hastanesi’nde işe alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: BİR ADIM ATMAYACAĞIZ

  • yenisafak.com’un ulaştığı Batı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Servet Külahcıoğlu, Yerlikaya’nın PKK’ya yakın derneğin faaliyetlerine katılmasını ‘siyasi yaklaşım’ olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu doktorun lisansını iptal etmediğini belirten Külahçıoğlu, çalıştıkları hekimlerle ilgili her türlü inisiyatifin kendilerinde olduğunu ifade ederek konuyla ilgili herhangi bir adım atmayacaklarını kaydettiler. Sağlık Bakanlığı’nın bir süre önce kamu hastanesindeki görevinden uzaklaştırılan Yerlikaya ile ilgili yapacağı işlem merak konusu.

PKK programına katılan TTB'li Halis Yerlikaya'nın lisansı iptal edilmedi: Hasta bakmaya devam ediyor
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PKK programına katılan TTB'li Halis Yerlikaya'nın lisansı iptal edilmedi: Hasta bakmaya devam ediyor
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