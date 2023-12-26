PKK propagandasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

“Terörle mücadelede, NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.” *** ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Kuzey Irak’taki 12 şehidimizin ardından yayınladığı mesajda aynen böyle dedi. Bu lakırdı; düzenbazlığın, yüzsüzlüğün, riyakârlığın zirvesidir! *** Haydut Devlet ABD, müttefikimiz değil düşmanımızdır. Müttefikleri, 1984’ten beri Türkiye’ye saldırttıkları PKK terör örgütüdür. Çekiç Güç’ün konuşlandırılmasından beri, yani 1991’den bu yana Kuzey Irak’ta PKK terör örgütüne kumanda