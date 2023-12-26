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PKK propagandasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

09:01 - 26/12/2023 вторник
Güncelleme: 12:13 - 26/12/2023 вторник
Yeni Şafak
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Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak, Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına eş zamanlı operasyon başlattı.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli Ağrı, Erzurum ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 16 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 14 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 16 şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.




#Ankara
#PKK
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#KCK
#Operasyon
#Gözaltı
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