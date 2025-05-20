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PKK yayını satanlar teröre yardımdan yargılanacak

PKK yayını satanlar teröre yardımdan yargılanacak

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 2 şahıs, terör örgütü PKK propagandası yapan “Özgür Gençlik” isimli dergiyi satmak için Mardin'de stant kurdu. Polis tarafından şahıslara müdahale edildi, dergilere el konuldu. Dava açıklan 2 şahıs, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanıkların faaliyetini Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi uyarınca “terör örgütü propagandası” olarak değerlendirdi. Sanıklara adli para cezası verilmesine karar verdi. Davayı inceleyen Yargıtay kararı bozdu. Verilen cezanın hatalı olduğuna işaret eden Daire, asıl olarak suçun “örgüte yardım etmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Kararın gerekçesinde, yayınlarda terör örgütüne ait materyallerin bulunması, bu içeriği dağıtma amacıyla stant kurulması örgüte yardım kastıyla gerçekleştiği vurgulandı.


#Terörsüz Türkiye
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