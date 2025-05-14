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İnfaz düzenlemesinde PKK ayarı olmayacak

İnfaz düzenlemesinde PKK ayarı olmayacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK'nın kendini feshinden sonra gündeme gelen "örgüt ve örgüt unsurlarına dönük infaz düzenlemeleri" için, yaz boyunca PKK'nın atacağı adımlar takip edilecek.

Meclis gündemine gelecek yeni yargı paketinde infaz sistemi değişiklikleri de yer alacak. İnfazda cezada adaletin sağlanmasını öngören düzenlemeler, yasama yılı tamamlanmadan TBMM gündemine alınacak. İnfazda örgütlü suçlarda yapılacak değişiklikleri içeren maddelerin, infaza ilişkin ikinci pakette yer alması bekleniyor. Paket, ekim ayındaki yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.

Yeni yargı paketinde örgütlü suçlara dönük düzenlemeler yer almayacak. PKK'nın DEM Parti üzerinden gündeme taşıdığı terör hükümlülerine yönelik iyileştirmeler için örgütün fesih sürecine bakılacak. PKK'nın tasfiyesinin sağlıklı biçimde gerçekleşip gerçekleşmediği, silahlı suça bulaşan teröristlerin yargıya teslim olup olmadığı, örgüt kampları ile Avrupa'daki suç şebekesinin tüm unsurlarıyla dağıtılıp dağıtılmadığı takip edilecek. Bu hususlarda tatmin edici adımlar atılıp aşama kat edilirse, örgütlü suçlar dahil pek çok infaz düzenlemesinin yeni yasama yılında Meclis gündemine gelebileceği belirtiliyor.


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