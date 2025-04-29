Meclis'te 'infaz paketi' toplantısı

Cumhur İttifakı ortakları, infaz yasası teklifine ilişkin görüş alışverişini sürdürüyor. Yargı paketinden çıkarılarak bağımsız bir teklif haline getirilen infaz düzenlemesi için TBMM’de toplantı yapılacak. MHP, infaz paketine yönelik hazırlıklarında özellikle "ceza adalet ilkesi"nin işletilmesine odaklandı. Toplantıda MHP’yi temsil edecek olan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ajandasında da bu ilkeye geniş yer verildiği belirtiliyor. AK Parti ve Adalet Bakanlığı ise terör, kadına yönelik şiddet, uyuşturucu ticareti gibi suçlar dışındaki tüm suç tiplerinde infaz oranının yarı yarıya uygulanabileceği bir düzenleme üzerinde çalışıyor.