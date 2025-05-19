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DEM Parti'nin siyasi parti turu başlıyor

DEM Parti'nin siyasi parti turu başlıyor

12:5019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
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DEM Parti'nin siyasi parti temasları başlıyor: İşte program
DEM Parti'nin siyasi parti temasları başlıyor: İşte program

Terör örgütü PKK’nın kendini feshetme kararı sonrası İmralı’da gerçekleşen ilk ziyaretin ardından, DEM Parti siyasi partilerle temaslara başlıyor. Bu kapsamda bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile bir araya gelmesi beklenen DEM Heyeti, ziyaret trafiğini yarın da sürecek. Partinin ikinci gün temaslarında ise CHP ve Gelecek Partisi ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

DEM Parti, terör örgütü PKK'nin fesih kararı ve dün İmralı'ya yaptığı ziyaretin ardından siyasi parti ziyaretlerine başlıyor. İlk ziyaretler Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'ne yapılacak.


DEM Parti'nin siyasi parti turu başlıyor


DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, geçtiğimiz gün Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. DEM Parti'den yapılan açıklamada, 'Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var' açıklaması gelirken bugün gelen bilgiye göre ise DEM Parti'nin siyasi parti turu başlıyor.


Terörsüz Türkiye "süreci" doğrultusunda, terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından, DEM Parti heyeti siyasi partileri ziyaret edecek. Heyette Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ileGülistan Kılıç Koçtiğit ile Sezai Temelli yer alacak.


Program belli oldu

Buna göre DEM Parti heyeti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni, yarın da CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.



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