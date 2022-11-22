PKK yine çocuk öldürdü: 5 yaşındaki Hasan ile Ayşenur öğretmen şehit

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü, sivilleri hedef alıyor. İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen eli kanlı terör örgütü, Gaziantep ve Kilis’te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine yönelik 5 havan/roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi şehit oldu, 19 kişi yaralandı.

ROKETLER OKUL VE EVE DÜŞTÜ

Roketler, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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PKK’lıların ateşlediği roketler ev ve okullara da isabet etti. Okuldaki büyük hasar böyle kaydedildi.

SINIF ÖĞRETMENİ ŞEHİT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış’taki terör saldırısında 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş’ın hayatını kaybettiğini, 5 aylık hamile Büşra Karataş’ın da ilk anda yaşamını yitirdiği bilgisinin geldiğini ancak entübe durumda olduğunu, bebeğinin de yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin de Soylu, şu bilgileri verdi: “Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti.”

Ayşenur Alkan

KARKAMIŞ’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, Karkamış’a düzenlenen terör saldırısından dolayı bu hafta ilçedeki bütün okulların tatil edileceğini bildirdi. Bakan Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile terör saldırısının olduğu bölgede incelemede bulundu. Daha sonra açıklama yapan Bakan Özer, 2 şehidin olduğunu belirterek acılı olduklarını ifade etti. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Özer, şöyle konuştu: “Bir okula böyle bir terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. İçerde gördüğümüz öğrencilerimizin kitaplarını, defterlerini bırakıp sığınağa gitmeleri, saldırı esnasında okulu terk etmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Nizip’ten gelen öğretmenimiz Ayşenur Alkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Bir öğretmenimizi daha kaybettik. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. bu hafta Karkamış’ta bütün okulları tatil edeceğiz.”

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Roketlerin isabet ettiği bir TIR’da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. TIR kullanılamaz hale geldi.

CENAZELER ADLİ TIP’A GETİRİLDİ

Roket ve havanların isabet ettiği Kocatepe İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan (22) ile evinin isabet almasıyla hayatını kaybeden Hasan Karataş’ın (5) cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cenazeler, buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Bakan Soylu ve Özer olay yerinde incelemelerde bulundu.

ÖNCÜPINAR DA HEDEF OLDU

Bu arada Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye’nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis’te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine isabet etti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Önceki gün de Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

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Yüreğimiz yanıyor

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, saldırıda ölen öğrencinin yeğeni Hasan Karataş olduğunu söyledi. Polat, Twitter paylaşımında, “Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun” dedi.

Hasan Karataş

Servisle okula gidiyordu

Sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan’ın babası Mustafa Alkan kızını dün sabah saatlerinde aradığını ancak ulaşamadığını söyledi. Kızının günlük olarak Nizip’teki evlerinden servisle Karkamış’a gidip-geldiğini anlatan acılı baba, “Sabah 9’dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin” dedi. Amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, “Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun.”

Yaralılara müdahale ederken roket düştü

Sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını anlattı. Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gören, ilk roketin ardından olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini söyledi. Eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gören, şöyle konuştu: “Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var.”

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Öğrenciler korkmasınlar diye ağlayamadık

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış’taki terör saldırısında yaralananları, tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte, terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye’nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yaralılardan öğretmen Elif Bayoğlu, durumunun iyi olduğunu belirterek, “Öğrenciler korkmasınlar diye yanlarında ağlayamadık. Onları aşağıya indirdik. Hepsinin iyi olduğunu biliyorum” dedi.

Amerika yüzsüzlüğü

Suriye’de teröristleri eğitip, silahla donatan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği saldırıyı kınayan bir mesaj paylaştı. Açıklamada, “ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Alman bakan PKK’ya kalkan oldu

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında terör örgütü PKK’nın sorumlu olduğuna ilişkin emareleri ciddiye aldıklarını söyledi. PKK’nın Avrupa Birliği’nde (AB) terör organizasyonu olarak listelendiğini belirten Burger, “Türkiye’yi orantılı hareket etme ve bu bağlamda uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

F-16’lar vurdu

Roketli saldırının ardından Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı. Roketli saldırının ardından Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da inip-kalktığı gözlendi. Öte yandan terör örgütü tarafından atılan roketlerin bulunduğu ev ve iş yerlerinde de inceleme ve hasar tespit çalışmaları başladı.

Şehitlerin ismi obüs mermisinde

Saldırının ardından TSK terör örgütüne misliyle karşılık verdi. TSK’nın kullandığı obüs mermilerinin üstüne şehitlerin ismi yazıldı.

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