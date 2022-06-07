PKK/YPG’nin suikastçısı Dilbirin Kaçar MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Dünya

Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği harekatı dünya basını nasıl gördü?

Suriye’nin kuzeyine yeni harekat için hazırlıklar sürmeye devam ederken bu durum dünya basınında yankı uyandırdı. Arap medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye harekat mesajını doğrularken, Avrupa medyası ise bu harekatın Türkiye'nin güneyinde bulunan Tel Rıfat ve Münbiç bölgesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.