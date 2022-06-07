Gündem PKK/YPGnin suikastçısı Dilbirin Kaçar MİTin operasyonuyla Türkiyeye getirildi
POLİTİKA

PKK/YPG’nin suikastçısı Dilbirin Kaçar MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
PKK/YPG’nin suikastçısı Dilbirin Kaçar MİTin operasyonuyla Türkiyeye getirildi
Suikastçı Dilbirin Kaçar.

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

  • Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

MİT'ten Aynularap'ta operasyon: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT'ten Aynularap'ta operasyon: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz
GÜNDEM
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz

MİT'ten nokta operasyon: Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz
GÜNDEM
MİT'ten nokta operasyon: Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz
Kurbanlıklar geldi fiyatlar netleşti

Kurbanlıklar geldi fiyatlar netleşti

​İşte büyükbaş ve küçükbaş için belirlenen ücretler.
Vanda korkutan deprem

Van'da korkutan deprem

AFAD duyurdu: 4.2 ile sallandı.
Külliyede görüşecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek

Bahçeli: Türkiye bölücü terör örgütüne merhamet etmeyeceğini kanıtladı.

75 düzensiz göçmen yakalandı.

​Kokudan durulmuyor: 'Ne temizleme var ne başka bir şey.'

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den 12'nci sınıf öğrencilerine güzel haber.

​Hurdalıktan satın aldığı kamyonla hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.