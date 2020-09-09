PKK'da çözülme devam ediyor: Evlat nöbetinde bir buluşma daha

Televizyonda gördüm Hacire anayı, cesaret aldık ondan, helal olsun dedim. Allah ondan razı olsun, sebep oldu çocukların gelmesine, 15 çocuk gelip ailesine kavuştu. Bu bir yıl içerisinde çok şey yaşadık, üzüntü de oldu, sevinç de oldu. Sevincimiz, 15 çocuk teslim olup ailesine kavuştu.