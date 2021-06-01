PKK'da çözülmelere devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi 01 Haziran 2021, 09:30 Son Güncelleme: 01 Haziran 2021, 09:37 DHA