Gündem PKKdan kaçan Peldanın sığınaklarda çok üşüdüm anne demesi üzerine evde kızı için sobanın yanına yer yatağı hazırladı
DİYARBAKIR

PKK'dan kaçan Pelda'nın 'sığınaklarda çok üşüdüm anne' demesi üzerine evde kızı için sobanın yanına yer yatağı hazırladı

Diyarbakırda HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan, önceki gün, terör örgütü PKK barınaklarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan 21 yaşındaki kızı Pelda'ya, kavuştu. Pelda'nın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri devam ederken, evde ise heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. İlk buluşmada kızının sığınaklarda çok üşüdüğünü söylemesi üzerine anne Gevriye Ayhan, 6 yıl sonra tekrar evinde kalacak olan Pelda için sobanın bulunduğu odada yer yatağı yaparak beklemeye başladı.

Haber Merkezi DHA
Gevriye Ayhan 5 yıl sonra kızı Pelda'ya kavuştu.
Gevriye Ayhan 5 yıl sonra kızı Pelda'ya kavuştu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi devam ederken, eylemdeki annelerden Gevriye Ayhan, terör örgütünün barınaklarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu. Önceki gün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde 6 yıl aradan sonra kızına kavuşan anne Gevriye Ayhan'ın buluşma sırasında baygınlık geçirmesi, duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Pelda'nın, emniyetteki sorgusu sürerken, Gevriye Ayhan ise kızı için evde hazırlıklara başladı. Pelda'nın terör örgütü barınaklarında çok üşüdüğünü söylemesi üzerine, anne Ayhan, sobanın yanına yatak sererek eve döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Anne Ayhan, HDP il binası önünde oturma eylemine çocukların hepsi dönene kadar devam edeceğini de söyledi.

DHA
Gevriye Ayhan, kızı Pelda için evde hummalı bir hazırlık içinde.

'SON 6 YILI HATIRLAMAK İSTEMİYORUM'

Kızının emniyetteki ifade işlemlerinin ardından evine döneceğini ifade eden Ayhan, şunları söyledi:

"Bizimle yemek yiyecek. Sabah oğlumla uyandık. Aramızda uyuyacağını konuştuk. Oğlum, 'ablama sarılıp uyuyacağım' dedi. Ablalarını ne zaman göreceklerini merak ediyorlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok sevindik. 3 gecedir uyku girmiyor gözüme. Devletimiz sağ olsun. Allah polisimizden, askerimizden razı olsun. Son 6 yılı hiç hatırlamak istemiyorum. Ne gece ne gündüz ne dakika ne saniye aklımdan çıkmadı. Ben evde diğer çocuklarım yüzümden ağlayamadım ama dışarıda bahsedildiği zaman hep ağlıyordum. Hep dua ediyordum. Bir gün kızıma kavuşayım sonra öleyim diye. Çok şükür kavuştuk. Hiçbir anne, baba evlat acısı görmesin. O dağdakilerin hepsi annelerine kavuşsun. Şimdi kızım geldiği zaman ne isterse alacağız, evde iş yaptırmayacağız. Bu sabah abisine 'Elbisesi belki kirlidir. Ona elbise götürelim' dedim. Bana 'bir kaç gün daha bekle. Maaşımı alınca kardeşimi giyim mağazasına götüreceğim. Ne isterse alacağım. Yeter ki kardeşimle kavuşayım' dedi. Kızım çok soğukta kalmış. Sobanın yanına yatağını kurdum. Bekliyorum. Kendi ellerimle üzerini örteceğim."

DHA
Gevriye Ayhan, kızı Pelda için sobanın yanında yer yatağı hazırladı.

'DAHA ÖNCE 2 KERE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ'

  • Kavuşma anında kızıyla konuşma fırsatı bulduğunu söyleyen Ayhan, "Orasının çok zor olduğunu söyledi. Çok işkence yapıldığını ve 2 sefer kaçmaya çalıştığını söyledi. 'Sınır duvarları çok yüksek olduğu için kaçamadım. Beni yakaladılar. Kuyuya atıp kapağını kapattılar. Aç susuz orada kalıyorduk. Umudum kesilmişti' dedi. En sonunda Allah yardım etti, fırsat verdi ona. Allah onu o cehennemden çıkarttı. Oturma eylemine devam edeceğim. Bütün çocuklar gelene kadar o annelere destek olacağım. Dualarım hepsi onlarladır" diye konuştu.

DHA
Pelda'nın ailesi ile kavuşma anı.

DHA
Gevriye Ayhan ve kızı Pelda'nın kavuşma anı.

DHA
Pelda'nın ailesi ile kavuşma anında anne baygınlık geçirdi.

DHA
Gevriye Ayhan ve kızı Pelda'nın kavuşma anı.

DHA
Gevriye Ayhan ve kızı Pelda'nın kavuşma anı.

DHA
Gevriye Ayhan ve kızı Pelda'nın kavuşma anı.

DHA
Gevriye Ayhan, kızı Pelda'yı bekliyor.

DHA
Gevriye Ayhan, kızı Pelda'yı bekliyor.

DHA
Gevriye Ayhan, kızı Pelda için evde hummalı bir hazırlık içinde.

DHA
Pelda'nın ailesi ile kavuşma anı.

DHA
Gevriye Ayhan, kızı Pelda için evde hummalı bir hazırlık içinde.

DHA
Gevriye Ayhan ve kızı Pelda'nın kavuşma anı.

DHA
Pelda'nın ailesi ile kavuşma anında anne baygınlık geçirdi.

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