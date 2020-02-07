Gündem PKKdan kaçarak teslim olan genç kız, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
DİYARBAKIR

PKK'dan kaçarak teslim olan genç kız, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan F.T isimli genç kız, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. F.T, PKK'ya katılan herkesin pişman olduğunu ve geri dönmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
F.K, annelerin evlat nöbetinin PKK'ya darbe vurduğunu söyledi.
F.K, annelerin evlat nöbetinin PKK'ya darbe vurduğunu söyledi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti sürüyor. Hakkari'den 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen ve 8 ay önce örgütten kaçarak teslim olan F.T (21), HDP il binası önünde gün boyu bekleyişini sürdüren anneleri ziyaret etti.

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Seni onlar için büyütmedim

"Annelerimize bunu yaşatmayın"

F.T, Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman ile birlikte yaptığı ziyarette, terör örgütü PKK'ya katılan herkesin pişman olduğunu, geri gelmek istediğini vurguladı. F.T, örgüt mensuplarına seslenerek, "Bunu annenize yaşatmayın, hiçbiri bu gözyaşlarını dökmeyi hak etmiyor. Siz ne kadar acı çektiyseniz ya da zor bir süreç geçirmiş olsanız bile, bu umudu annenize verin. Herkes gelip annesiyle bir olsun." dedi.

'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
OYNAT 04:01
'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.

"Seslenişinizi herkes duyuyor"

  • Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemin terör örgütüne darbe vurduğunu kaydeden F.T, şöyle devam etti: "Burada yaptığınız eylem dağda izleniyor. Sizin bu seslenişinizi herkes duyuyor. Sizden tek isteğim, eylemi sürdürmeniz. İnşallah en kısa zamanda çocuklarınıza kavuşursunuz. Ben şu an annem ve babamla ne kadar mutluysam, bu annelerin de aynı sevinci, mutluluğu yaşamasını istiyorum."


Gençlere 'geri dönün' çağrısı

Dernek Başkanı Adıyaman ise Diyarbakır annelerine destek olmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, dağa kaçırılan çocuk ve gençlere gelip, teslim olmaları çağrısında bulunduklarını aktardı.

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