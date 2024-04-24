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PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17:13 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Saim Çakmak
Saim Çakmak

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#MİT
#Emniyet
#PKK
#Saim Çakmak
1 saat önce
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