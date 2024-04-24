PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK yandaşlarının son zamanlarda provokatif olaylara imza attığı Belçika’da polis, terör örgütünün propagandasını yapan Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarına operasyon düzenledi. Baskının Fransa’nın talebi üzerine gerçekleştirildiği açıklandı. Fransa’da da PKK ile bağlantılı olarak haraç toplayan çetenin 8 üyesi gözaltına alındı.
Başkan Erdoğan 13 yıl sonra tekrar ziyaret ettiği Bağdat’taki resmi programları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arasında yapılan görüşmelerde imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebet-lerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanımız “Birlikte altına imza attığımız ortak iş birliği için stratejik çerçeve anlaşması, sağlam bir yol haritasını
Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.