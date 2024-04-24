PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

Başkan Erdoğan 13 yıl sonra tekrar ziyaret ettiği Bağdat’taki resmi programları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arasında yapılan görüşmelerde imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebet-lerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanımız “Birlikte altına imza attığımız ortak iş birliği için stratejik çerçeve anlaşması, sağlam bir yol haritasını