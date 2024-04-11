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PKK’lı Kopal Türkiye’de

PKK üyesi olmaktan Türkiye’de arama kararı bulunan terörist Mehmet Kopal da Fransa’dan Türkiye’ye getirildi. PKK yandaşları günlerdir Fransa’nın başkenti Paris’te terörist Kopal ile Firaz Korkmaz’ın iade edilmesini protesto etmek için olaylar çıkarmıştı.

04:00 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:27 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
PKK üyesi Mehmet Kopal.
PKK üyesi Mehmet Kopal.

Güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. PKK yandaşlarının günlerdir Fransa’nın başkenti Paris’te Türkiye’ye teslim edilmemesi için çok sayıda olay çıkarttıkları PKK’lı terörisletlerden Firaz Korkmaz’ın ardından Kopal da Türkiye’ye getirildi.

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PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi Mehmet Kopal’ın yakalanma haberini Emniyet Genel Müdürlüğü şu ifadelerle duyurdu:"PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."



#PKK
#Mehmet Kopal
#Terörist
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