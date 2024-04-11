PKK’lı Kopal Türkiye’de

Güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. PKK yandaşlarının günlerdir Fransa’nın başkenti Paris’te Türkiye’ye teslim edilmemesi için çok sayıda olay çıkarttıkları PKK’lı terörisletlerden Firaz Korkmaz’ın ardından Kopal da Türkiye’ye getirildi.
5 AYRI BİRİM ORTAK ÇALIŞMA YAPTI
PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi Mehmet Kopal’ın yakalanma haberini Emniyet Genel Müdürlüğü şu ifadelerle duyurdu:"PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."