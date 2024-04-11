PKK’lı Kopal Türkiye’de

Güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. PKK yandaşlarının günlerdir Fransa’nın başkenti Paris’te Türkiye’ye teslim edilmemesi için çok sayıda olay çıkarttıkları PKK’lı terörisletlerden Firaz Korkmaz’ın ardından Kopal da Türkiye’ye getirildi.