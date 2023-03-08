PKK’lı teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi: 'Terörist neredeyse hedef orası!'

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi. (Arşiv)
Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde bir darbe daha vuruldu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından duyurdu.
"Terörist neredeyse hedef orası!" diyen Bakanlık şu ifadeleri kullandı:
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."