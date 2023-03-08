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PKK’lı teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi: 'Terörist neredeyse hedef orası!'

Irak'ın kuzeyinde iki PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedef orası!" başlığını kullandı.

18:46 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi. (Arşiv)

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi. (Arşiv)

Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde bir darbe daha vuruldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından duyurdu.

"Terörist neredeyse hedef orası!" diyen Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."




#terör operasyonu
#Irak'ın kuzeyi
#Milli Savunma Bakanlığı
#Türk Silahlı Kuvvetleri
1 saat önce
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PKK’lı teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi: 'Terörist neredeyse hedef orası!'
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