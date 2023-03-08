PKK’lı teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi: 'Terörist neredeyse hedef orası!'

Arap Birliği'nin 159'uncu Dışişleri Bakanları Olağan Toplantısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı deprem bizi çok üzdü.” ifadelerini kullandı.