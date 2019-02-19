PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığınca Bestler Dereler bölgesindeki Mehmet Yusuf Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 3 Operasyonu" düzenlendi.
Güvenlik güçleri arazide yaptıkları arama faaliyetinde teröristlere ait 6 barınak ve sığınak tespit etti.
Söz konusu sığınak ve barınaklarda piknik tüpü, akü, branda, örgüt kıyafeti, ayakkabı ve çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.
- Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler imha edildi, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.