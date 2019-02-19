PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve sığınak imha edildi PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve sığınak imha edildi Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve sığınak imha edildi. Söz konusu sığınak ve barınaklarda piknik tüpü, akü, branda, örgüt kıyafeti, ayakkabı ve çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

Haber Merkezi 19 Şubat 2019, 22:02 Son Güncelleme: 19 Şubat 2019, 22:03 AA