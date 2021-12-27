PKK’lı teröristlere selam duran CHP’li Kaftancıoğlu: Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı kişilerin, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için soruşturma başlattı.

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ŞÜPHELİLERE SAHİP ÇIKTI

Terör örgütleri ile ilişkisiyle sık sık gündeme gelen CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şüpheli isimlere sahip çıkarak soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın" açıklamasında bulundu.

Unutmayalım ki iktidar her sıkıştığında hep yaptığı gibi yalana, dolana sarılıyor.

Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın diyelim ve konuyu kapatıp işimize gücümüze bakalım.

Biz çalışacağız siz #Gideceksiniz #AzKaldı REKLAM December 26, 2021

PKK PROPAGANDASINDAN HAPİS

Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştı.

PYD'YE 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYEMEDİ

CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında da "PYD terör örgütü müdür?" sorusuna bir türlü "terör örgütüdür" diyememişti.

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TERÖRİSTLERE ANMA VE SELAM

Kaftancıoğlu, PKK’lı terörist Sakine Cansız’ın Paris’te öldürülmesinin ardından “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımı yapmıştı.

MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden Hasan Ocak için “Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!” ifadelerini kullanmıştı. DHKP-C’li Helin Bölek’in ölümünün ardından da CHP Kadın Kolları’nın hazırladığı başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.