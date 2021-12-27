Gündem PKKlı teröristlere selam duran CHPli Kaftancıoğlu Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın
POLİTİKA İSTANBUL

PKK’lı teröristlere selam duran CHP’li Kaftancıoğlu: Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın

İçişleri Bakanlığı, İBB'de görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlattı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şüpheli isimlere sahip çıkarak soruşturmaya tepki gösterdi. PKK'lı teröristin ölümü için "İnsanlık kaybetti" demesi ve MLKP terör örgütünün kurucusuna selam durmasıyla gündeme gelen Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’lı teröristlere selam duran CHP’li Kaftancıoğlu: Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı kişilerin, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı

ŞÜPHELİLERE SAHİP ÇIKTI

Terör örgütleri ile ilişkisiyle sık sık gündeme gelen CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şüpheli isimlere sahip çıkarak soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın" açıklamasında bulundu.

PKK PROPAGANDASINDAN HAPİS

Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştı.

PYD'YE 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYEMEDİ

CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında da "PYD terör örgütü müdür?" sorusuna bir türlü "terör örgütüdür" diyememişti.

Skandalları bitmiyor: PKK'lı teröristin ölümüne böyle ağlamış
GÜNDEM
Skandalları bitmiyor: PKK'lı teröristin ölümüne böyle ağlamış

TERÖRİSTLERE ANMA VE SELAM

  • Kaftancıoğlu, PKK’lı terörist Sakine Cansız’ın Paris’te öldürülmesinin ardından “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımı yapmıştı.

MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden Hasan Ocak için “Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!” ifadelerini kullanmıştı. DHKP-C’li Helin Bölek’in ölümünün ardından da CHP Kadın Kolları’nın hazırladığı başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
OYNAT 02:36
CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.
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