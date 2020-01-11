PKK’lıları kilisede sakladı

Mardin Nusaybin’de İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan rahiple ilgili ilginç detaylara ulaşıldı. 28 Eylül 2018’de PKK’nın dağ kadrosundan gelen ve İHA’lara takılan biri elebaşı 2 teröristin Dibek Mahallesindeki Mor Yakup Kilisesi’nde saklandıkları tespit edildi. Bölge üzerinde uçuş yapan İHA’lar 2 gün boyunca teröristlerin tüm hareketlerini izledi. 30 Eylül 2018 sabahı kiliseden çıkan teröristlerin, kırsala kaçma şüphesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Mor Yakup Kilisesi

TERÖRİSTTEN İTİRAF

Belirlenen koordinatlar SİHA’larla vuruldu. Bombardımanda PKK’nın sözde lider kadrosunda bulunan üçlü yürütme kurulu üyesi ‘Medya’ kod adlı E.K. öldürüldü, diğer terörist ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kilise ve rahip Sefer Bileçen’i takibe aldı. Takip sürerken 11 Eylül 2019’da ‘Rojhat’ kod adlı terörist M.S. Habur Sınır Kapısı’na gelerek teslim oldu. Verdiği ifadesinde Mor Yakup Manastırı’na gittiklerini itiraf eden terörist, “Zaman zaman üzerimizde leşker kıyafeti ve silahlar bulunduğu halde ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu manastıra giderdik” dedi.

PKK ÇOK GÜVENİRDİ

İtirafçı olan terörist ifadesinin devamında “Ben bu manastıra ilk kez 2016 yaz aylarında ‘Zafer’ kod adlı örgüt mensubu ile geldim. Bana rahibi tanıdığını ve bir ihtiyaç olduğunda rahibin temin ettiğini söylemişti. Bu manastıra ne zaman uğrasak şahıs bize su ve gıda malzemesi verirdi. Örgüt bu şahsa güvenirdi. Bu şahsı en son 2018 sonbaharında yine manastıra erzak ihtiyacımızı karşılamak için gittiğimizde görmüştüm” diyerek rahibin PKK’ya verdiği desteği deşifre etti. Dün yapılan operasyonda Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi kişi gözaltına alındı. Sefer Bileçen tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.