PKK’lıyı sınav kağıdı ele verdi

Terör örgütü PKK üniversite öğrencilerini hedef alıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada PKK propagandası yapanlar takibe alındı. Onlardan biri de eğitim için Kars Digor’dan Ankara’ya gelen 23 yaşındaki R.B.K.’ydı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi R.B.K’nın adresine baskın düzenlendi. PKK’yı öven ve dağa çıkacağı yönünde ifadeler bulunan bir günlük ele geçirildi. R.B.K. günlüğün kendisine ait olmadığını söyleyince, günlükteki yazı üniversitedeki sınav kağıtları ve yoklama listesiyle karşılaştırıldı. Günlüğün R.B.K.’ya ait olduğu belirlendi. Tutuklanan R.B.K.’nın “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 20 yıl hapsi isteniyor.