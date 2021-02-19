Gündem PKKnın bombacısı yakalandı Garada da eyleme katılmış
POLİTİKA

PKK'nın bombacısı yakalandı: Gara'da da eyleme katılmış

Kocaeli'nde düzensiz göçmenlerin arasına karışıp yurt dışına kaçma hazırlığında olan PKK'nın bombacısı Kemal Pir kod adlı terörist yakalandı. Teröristin Gara ve Hakurk'ta birçok eyleme katıldığı belirlendi.

Haber Merkezi Diğer
PKK'nın bombacısı Kemal Pir
PKK'nın bombacısı Kemal Pir

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklulardan 2’sinin yurt dışına kaçmak için daha fazla para verdiğini tespit eden ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Parmak izi incelemesinde Bu iki şüpheliden birinin 32 yaşındaki “Kemal Pir” kod adlı terörist K.H.R.S. olduğu belirlendi.

Gara, Hakurk ve Şemdinli'de faaliyet gösterdi

2008’de örgüte katılan teröristin Gara, Hakurk ve Şemdinli’de PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, üst düzey sorumlu olduğu tespit edildi. Örgütün sözde patlayıcı uzmanı alan teröristin 2012 yılında Şemdinli’de zırhlı polis aracına ve aynı bölgede farklı bir tarihte de askeri konvoya yönelik bombalı saldırılarının faali olduğu belirlendi.

Örgütün patlayıcı uzmanı

2021’de de Şemdinli merkeze yapılan saldırının planlayıcısı olduğu saldırıda yer aldığı öğrenildi. Bombacı teröristin yurt dışına kaçması için yardım ve yataklık eden Suriye uyruklu diğer şahıs adliyeye sevk edildi.

Bombacı da ‘öğrenci’ eyleminde
GÜNDEM
Bombacı da ‘öğrenci’ eyleminde

Üç PKK'lı yakalandı: Eşofman altında patlayıcı bulundu
GÜNDEM
Üç PKK'lı yakalandı: Eşofman altında patlayıcı bulundu

Ankara Kumrular Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelisi yakalandı
GÜNDEM
Ankara Kumrular Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelisi yakalandı

PKK'ya darbe: Adım adım takip ettiler, eylem yapacakken yakaladılar
GÜNDEM
PKK'ya darbe: Adım adım takip ettiler, eylem yapacakken yakaladılar
Abone Ol Google News
Ölüm meselesi belli olmaz

'Ölüm meselesi belli olmaz'

Aydınlı çift 40 yıldır birlikte kürek çekiyor.
Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükseliyor.
Kılıçdaroğlu: ‘PKK’ diyerek terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor

​Ne Milli Eğitim Bakanlığını ne de YÖK'ü takıyorlar.

Yerli savaş uçağında kullanılacak
Yurt dışına ihraç ediyor

Yurt dışına ihraç ediyor

​Bankacılığı bırakıp eşiyle balık üreticisi oldu.

​Binlerce aileyi yakından ilgilendiren karar.

​Bu kurallara uyulursa faaliyete başlanabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.