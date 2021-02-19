PKK'nın bombacısı yakalandı: Gara'da da eyleme katılmış

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklulardan 2’sinin yurt dışına kaçmak için daha fazla para verdiğini tespit eden ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Parmak izi incelemesinde Bu iki şüpheliden birinin 32 yaşındaki “Kemal Pir” kod adlı terörist K.H.R.S. olduğu belirlendi.

Gara, Hakurk ve Şemdinli'de faaliyet gösterdi

2008’de örgüte katılan teröristin Gara, Hakurk ve Şemdinli’de PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, üst düzey sorumlu olduğu tespit edildi. Örgütün sözde patlayıcı uzmanı alan teröristin 2012 yılında Şemdinli’de zırhlı polis aracına ve aynı bölgede farklı bir tarihte de askeri konvoya yönelik bombalı saldırılarının faali olduğu belirlendi.

Örgütün patlayıcı uzmanı

2021’de de Şemdinli merkeze yapılan saldırının planlayıcısı olduğu saldırıda yer aldığı öğrenildi. Bombacı teröristin yurt dışına kaçması için yardım ve yataklık eden Suriye uyruklu diğer şahıs adliyeye sevk edildi.

REKLAM

GÜNDEM Bombacı da ‘öğrenci’ eyleminde

GÜNDEM Üç PKK'lı yakalandı: Eşofman altında patlayıcı bulundu

GÜNDEM Ankara Kumrular Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelisi yakalandı