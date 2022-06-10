PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist Balıkesir'de gözaltına alındı

HDP'li yönetici Kamuran Onay: Partim ve ben PKK'yı terör örgütü görmüyoruz

HDP'li Kamuran Onay, katıldığı yayında PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha itiraf etti. 'Benim ve partimin genel fikridir. PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter' ifadelerini kullandı.

