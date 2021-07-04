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POLİTİKA

PKK'nın finans kaynağına darbe

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 350 ton toz esrar elde edilebilecek 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi. Terör örgütü PKK'nın 3,5 milyar TL finans sağlaması engellendi. Olaya ilişkin 1’ i suçüstü olmak üzere 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Haber Merkezi Diğer
PKKnın finans kaynağına darbe
Uyuşturucu tarlalarını besleyen 70 bin metre damlama su borusu ve 4 bin metre sulama borusu ele ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri de engellemek maksadıyla narko terör operasyonlarına devam ediyor.

Uyuşturucu tarlaları tespit edildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç İlçesi Yolaçtı Köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünün uyuşturucu tarlalarının tespit edilmesi üzerine 2 Temmuz Cuma günü 230 personel ile Eren-4 Narkoterör operasyonu gerçekleştirildi.

15 milyon kök kenevir

Operasyonda, 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kilogram toz esrar, 600 kök skunk bitkisi ile uyuşturucu tarlalarını besleyen 70 bin metre damlama su borusu ve 4 bin metre sulama borusu ele ele geçirildi. Olaya ilişkin 1’ i suçüstü olmak üzere 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Teröre gidecek 3,5 milyar lira engellendi

Operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi ile 350 ton toz esrar elde edilmesi de engellendi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3,5 milyar lira finans sağlamasının da önüne geçildi.

Diyarbakır'da 98 kişi tutuklandı

  • Diyarbakır'da teröre finansman olanlara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 73 kişiden 65'i daha tutuklanmıştı. 17 Haziran 2021'de birinci dalgası düzenlenen operasyonda da 33 zanlı tutuklanmıştı.

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PKKnın finans kaynağına darbe

Terör örgütünün uyuşturucudan 3,5 milyar lira gelir sağlaması engellendi.

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