​PKK’nın ikna timi yakalandı

Örgüte katılımın tarihin en düşük seviyesine düşmesi ve PKK kamplarından kaçıp teslim olanların sayısındaki artış PKK’yı panikletti. Doğu ve Güneydoğu’da örgüte katılımın sıfırlanması üzerine PKK gözünü şehirlere dikti. İstanbul’da 18 yaşından küçük çocuklara PKK’ya katılmaları için baskı yapan 3 şüpheli, İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Kendilerine terör örgütü PKK’nın propagandası ve kırsala katılım konusunda baskı yapıldığını belirten 4 çocuğun verdiği ifade üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. 31 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin çocuklara nasıl baskı yaptığı ortaya çıktı.

ASKERE GİTMEYİN BASKISI

Şüphelilerin çocuklara örgüte katılmış olan kendi yaşlarındaki teröristlerin fotoğraflarını gösterip “Bunlar sizin için dağa çıktı, sizin için bedel ödüyorlar” dedikleri ve çocukları vicdani rete zorlayarak askere gitmemeleri konusunda baskı uyguladıkları öğrenildi. Örgüte eleman kazandırmak için çalışmalar yapan 3 şüphelinin telefonlarında PKK’nın dağ kadrosundaki teröristlere ait çok sayıda fotoğraf bulundu. Şüphelilerden M.E.’nin 2014 yılında Siirt Pervari’de terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay ceza aldığı ve 4 yıl 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu tespit edildi. Adliyeye sevkedilen M.E. ve N.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dağa öğretmeni yollamış

Teslim olan bir terörist verdiği ifadede, PKK'ya katılımında öğretmeninin etkili olduğunu söyledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 yıl önce dağa kaçırılan ve 24 Aralık 2020'de Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan H.K. hakkında soruşturma başlattı. H.K, 2014'te PKK'ya götürülme sürecinde Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmeninin derste yaptığı örgüt propagandası, eylem ve etkinliklere katılmaları yönündeki telkinlerin etkili olduğu yönünde ifade verdi. Şüpheli öğretmen S.E. dün sabah yapılan operasyonla adresinde gözaltına alındı. Sorgusu süren S.E'nin 2 cep telefonu ve bilgisayarı da inceleniyor.