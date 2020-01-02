PKK’nın kabusu olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2020’ye Hakkari’deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığında Mehmetçikle birlikte girdi. Mehmetçiğin Türkiye’yi kıskaca almaya çalışanlara aman vermediğini kaydeden Soylu, “Bu memleketin üzerine kabus gibi çökmeye çalışanlara inşallah 2020 yılında elimizin tersiyle vurarak öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha düştükleri yerden kalkamayacaklar. Sadece bu coğrafyanın içerisinde değil, bulundukları yer neresiyse, hangi inde saklanıyorlarsa, hangi kötü ve hain planlarını nerede yapıyorlarsa, gereken cevabı vereceğiz. Allah’a şükür Türkiye’nin gücü de, milletimizin duası da, iradesi de buna yetmektedir” diye konuştu.

LİBYA VE AKDENİZ VURGUSU

Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır valileriyle telekonferans yöntemiyle konuşan Bakan Soylu, askerleri ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşüp komutanlığın faaliyetleri hakkında kendisine bilgi verdi. Görüşmede askerlere seslenen Erdoğan, “2019’u geride bıraktık. Gerek askerimiz, gerek polisimiz kahramanca karada, denizde ve havada mücadele ettiler. Barış Pınarı Harekatı’nda oraları teröristlere dar ettiler. Şimdi çok daha farklı bir adımla Libya’da, Doğu Akdeniz’de yeni bir adım atıyoruz. Tarihte nasıl ki Barbaros Hayrettin’lerin yazdığı destanlar var, inşallah Mehmedimiz oralarda bu destanları yazmaya devam edecek” dedi.

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