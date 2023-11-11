PKK’nın kara para sorumlusu etkisiz

2015'te PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılan teröristin, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. PKK'lı terörist, MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla öldürüldü. Güvenlik uzmanları, Yadin Bulut'un etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütü PKK/KCK’nın finans ayağına büyük darbe vurulduğunu belirtti. Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ne saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li iki terörist de etkisiz hale getirildi.

PKK’nın finans kaynağına bir darbe daha. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen “Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-656” operasyonu tamamlandı. Lice kırsalında 19 ayrı noktada 276 kilogram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ile 284 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.