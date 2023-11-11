|
Gündem

PKK’nın kara para sorumlusu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yenisini ekledi. PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ve kara para trafiğini yöneten “Rızgar Suvar” kod adlı Yadin Bulut, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:37 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yadin Bulut.

Yadin Bulut.

2015'te PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılan teröristin, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. PKK'lı terörist, MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla öldürüldü. Güvenlik uzmanları, Yadin Bulut'un etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütü PKK/KCK’nın finans ayağına büyük darbe vurulduğunu belirtti. Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ne saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li iki terörist de etkisiz hale getirildi.

Lice’de 280 kilo esrar

PKK’nın finans kaynağına bir darbe daha. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen “Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-656” operasyonu tamamlandı. Lice kırsalında 19 ayrı noktada 276 kilogram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ile 284 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.



#Operasyon
#PKK
#KCK
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, yaş sınırı olacak mı? Evlilik kredisi ne zaman yürürlüğe girecek?