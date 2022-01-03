​PKK’nın kodları DİAYDER’den çıktı

PKK uzantısı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyelerinin İBB iştiraki İSPER bünyesinde gassal olarak işe alınmasının yankıları sürerken, derneğin mescitlerinde gayri resmi imamlık yapan İ. Ş.’nin evinde yapılan aramalarda PKK’nın şifreli konuşma kodları ele geçirildi.

DİAYDER’in Şirinevler’deki genel merkezinde bulunan mescidin imamlığını yapan İ.Ş.’nin, cezaevlerindeki PKK’lılarla irtibatlı olduğu iddia edildi. İ.Ş.’nin cezaevindeki teröristlerle şifreli bir şekilde haberleştiği ve bunun için de terör örgütü PKK tarafından hazırlanan yazışma kodlarını kullandığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK’nın şifreli konuşmaları, DİAYDER’e ait mescitlerde imamlık yapan İ. Ş.’nin evinden çıktı.

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Cezaevine oğlunu sıkça ziyaretine giden İ.Ş.’nin evinde ele geçirilen şifreli kod tablosunun PKK’nın cezaevlerinde bulunan teröristleri ile konuşma ve yazışma için kullandığı tespit edildi.

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Teröristlerin avukatlarıyla ve yakınlarıyla bu şifreli kodlamalar üzerinden haberleştiği belirlendi. Ele geçirilen mikro yazıyla yazılmış kod tablosunda kadro teröristler için ‘köylü-zozan-teyze’, PKK’ya katılacaklar için ‘imaatu-aktör-pişman’, PKK kuryeleri için ‘ayşe ana-medrese-dişçi’, örgütsel malzeme için ‘diploması tarihi-feminizm okuması-karakterli’, slogan atma için ‘dersim isyanı-hurri uygarlığı-yatık’, itirafçı teröristler için ‘budala-dalkavuk’, Adalet Bakanlığı için, ‘düzenbaz-kuyrukçu’, cezaevi savcısı için ‘hurafeci-efe-dümenci’, cumhuriyet savcısı için ‘leblebici-istilacı-behçet’ ve emniyet için ise ‘vesayetçi-enig-çanakçı’ denildiği belirlendi.

Her cezaevine farklı isim

Öte yandan ele geçirilen kod tablosunda PKK’lı teröristlerin kaldığı her cezaevi için farklı isimler kullanıldığı da belirlendi. 39 farklı türdeki cezaevi için 3’er isim tanımlayan PKK’nın, cezaevlerinden haberleşmeyi bu kod tablosuyla yaptığı ve tutuklu teröristlerin farklı cezaevindeki teröristlerle ilgili bilgileri de bu yolla öğrendiği ileri sürüldü.

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