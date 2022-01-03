Gündem PKKnın kodlarıDİAYDERden çıktı
İSTANBUL

PKK’nın kodları DİAYDER’den çıktı

İBB’deki istihdamlarıyla gündeme gelen DİAYDER’in genel merkezinde imamlık yapan İ. Ş.’nin evinde PKK’ya ait şifreli haberleşme kodları çıktı. PKK’nın avukatlar üzerinden gönderemediği talimatları aileler üzerinden bu kodlarla cezaevlerine ulaştırdığı tespit edildi. Şifreli tabloda teröristler: “köylü-zozan-teyze”, PKK kuryeleri: “ayşe ana-medrese-dişçi”, slogan atmak: “dersim isyanı-hurri uygarlığı”, itirafçılar: “budala-dalkavuk”, cezaevi savcısı: “hurafeci-efe-dümenci”, cumhuriyet savcısı: “leblebici-istilacı-behçet” olarak kodlanmış.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
​PKK’nın kodları DİAYDER’den çıktı
DİAYDER

PKK uzantısı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyelerinin İBB iştiraki İSPER bünyesinde gassal olarak işe alınmasının yankıları sürerken, derneğin mescitlerinde gayri resmi imamlık yapan İ. Ş.’nin evinde yapılan aramalarda PKK’nın şifreli konuşma kodları ele geçirildi.

DİAYDER’in Şirinevler’deki genel merkezinde bulunan mescidin imamlığını yapan İ.Ş.’nin, cezaevlerindeki PKK’lılarla irtibatlı olduğu iddia edildi. İ.Ş.’nin cezaevindeki teröristlerle şifreli bir şekilde haberleştiği ve bunun için de terör örgütü PKK tarafından hazırlanan yazışma kodlarını kullandığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK’nın şifreli konuşmaları, DİAYDER’e ait mescitlerde imamlık yapan İ. Ş.’nin evinden çıktı.
Terör örgütü PKK’nın şifreli konuşmaları, DİAYDER’e ait mescitlerde imamlık yapan İ. Ş.’nin evinden çıktı.

KURYE İÇİN AYŞE, PKK’LI İÇİN KÖYLÜ

Cezaevine oğlunu sıkça ziyaretine giden İ.Ş.’nin evinde ele geçirilen şifreli kod tablosunun PKK’nın cezaevlerinde bulunan teröristleri ile konuşma ve yazışma için kullandığı tespit edildi.

Teröristlerin avukatlarıyla ve yakınlarıyla bu şifreli kodlamalar üzerinden haberleştiği belirlendi. Ele geçirilen mikro yazıyla yazılmış kod tablosunda kadro teröristler için ‘köylü-zozan-teyze’, PKK’ya katılacaklar için ‘imaatu-aktör-pişman’, PKK kuryeleri için ‘ayşe ana-medrese-dişçi’, örgütsel malzeme için ‘diploması tarihi-feminizm okuması-karakterli’, slogan atma için ‘dersim isyanı-hurri uygarlığı-yatık’, itirafçı teröristler için ‘budala-dalkavuk’, Adalet Bakanlığı için, ‘düzenbaz-kuyrukçu’, cezaevi savcısı için ‘hurafeci-efe-dümenci’, cumhuriyet savcısı için ‘leblebici-istilacı-behçet’ ve emniyet için ise ‘vesayetçi-enig-çanakçı’ denildiği belirlendi.

Her cezaevine farklı isim

  • Öte yandan ele geçirilen kod tablosunda PKK’lı teröristlerin kaldığı her cezaevi için farklı isimler kullanıldığı da belirlendi. 39 farklı türdeki cezaevi için 3’er isim tanımlayan PKK’nın, cezaevlerinden haberleşmeyi bu kod tablosuyla yaptığı ve tutuklu teröristlerin farklı cezaevindeki teröristlerle ilgili bilgileri de bu yolla öğrendiği ileri sürüldü.
CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER'i ziyaretinin fotoğrafları ortaya çıktı
GÜNDEM
CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER'i ziyaretinin fotoğrafları ortaya çıktı

DİAYDER’in temeli Kandil’de atıldı
GÜNDEM
DİAYDER’in temeli Kandil’de atıldı

PKK’nın derneği DİAYDER'i Demirtaş'ın avukatı savunacak
GÜNDEM
PKK’nın derneği DİAYDER'i Demirtaş'ın avukatı savunacak
39 bin tavukitlaf edilecek

39 bin tavuk
itlaf edilecek

​Bulgaristan'da kuş gribi paniği.
Milli yıldız Real Madridi yıktı

Milli yıldız Real Madrid'i yıktı

​Milli futbolcu, La Liga'da yeni yılın ilk golünü Real Madrid'e attı.
Tevfik Göksudan Kılıçdaroğlu ve İmamoğluna zor sorular: İBB CHPnin aynası değil mi nerede liyakat?

​Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Hedefinde eski<br>Trabzonsporlu var

Hedefinde eski
Trabzonsporlu var

​Konyaspor, sürpriz transfer için devreye girdi.

Golcü Norveç'ten geliyor

Golcü Norveç'ten geliyor

​Galatasaray'ın transfer gündeminde flaş gelişme.

​Hızla yayılıyor: Görme kaybına yol açabilir

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.