PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/z8SRM748MP — TSK (@TSKGnkur) 19 Temmuz 2018