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ANKARA

PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK'nın düzenlediği hava operasyonunda terör örgütünün sözde lojistik sorumlusunun da öldürüldüğü açıklandı.
TSK'nın düzenlediği hava operasyonunda terör örgütünün sözde lojistik sorumlusunun da öldürüldüğü açıklandı.

TSK'dan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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