PKK’nın para kasası yakalandı

Emniyet güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmiyor. Son olarak PKK/KCK’nın kurucularından fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın kardeşi Güllüşan Kandemir, Konya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.





YURT DIŞI BAĞLANTILI

Yakalanan teröristin örgütün yurt dışında bağlantılı olduğu dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları PKK militanları ve ailelerine yardım olarak dağıttığı tespit edildi.Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası Konya’nın Ereğli ilçesinde olduğu belirlenen Güllüşan Kandemir için operasyon düzenlendi.





ÖRGÜTÜN ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Kandemir’in evinde yapılan aramada ise 1990’lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi. Kandemir’in zaman zaman Ereğli ilçesine gelip, bir süre kaldığı ve daha sonra başka illere gittiği de belirtildi. Kandemir, TEM Şubesi’ndeki sorgunun ardından adliyeye sevk edilecek.





İKİ KARDEŞİ ÖRGÜT KURUCUSU

Örgütün ‘yurt dışı kasası’ olarak nitelendirilen Kandemir’in, kardeşlerinden Hayati Deniz Kaytan da ‘PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma’ suçundan Bolu’da cezaevinde yatıyor.





KCK’nın kilit ismiydi

Örgütün para kasası olarak bilinen Kandemir’in bir kardeşinin PKK’nın kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın ilk arkadaşlarından biri olarak biliniyor. 12 Eylül Darbesi’nin ardından yurt dışına çıkan Kaytan, PKK Merkez Komitesi, KCK Yürütme Konseyi ve Avrupa örgütünde çeşitli mevkilerde görev almıştı.



