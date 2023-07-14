PKK'nın silahçısı etkisiz hale getirildi

MİT, terörü yerinde vurmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azad kod adlı terörist Edip Temiz, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi. Terör örgütü tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olan Temiz, sözde askeri konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.





SAHADA İZLENDİ

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Temiz’e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Hareketleri anbean takip edilen Temiz’i MİT personeli uygun koşulların oluşması sonrası yapılan operasyonla etkisiz hale getirdi.





ÖRGÜTÜN AR-GE’CİSİ

Geçmiş dönemde örgütün özel güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak’taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.



