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PKK'nın silahçısı etkisiz hale getirildi

Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesi için son bir senedir çalıştıklarını, bu kapsamda PKK ile mücadele için anayasa ve yasalarını değiştirildiğini belirten İsveç, NATO zirvesinin üzerinden 24 saat geçmeden skandal bir karara daha imza attı. İsveç Yüksek Mahkemesi, Ankara’nın iadesini istediği FETÖ’ye mensup iki kişinin iadesinin durdurulmasına karar verdi. AFP haber ajansı, iadeleri durdurulan FETÖ terör örgütü mensubu iki kişinin örgütün kendi içinde iletişim kurmak için kullandığı ‘ByLock’ isimli uygulamayı kullandığını belirtti. Ajansın haberine göre İsveç Yüksek Mahkemesi söz konusu uygulamanın teröristlerin Türkiye’ye gönderilmesi için yeterli olmayacağını savunarak iade sürecini durdurdu. Terörle mücadele sözü verdiğini beyan eden Stockholm yönetimi, sözünden 1 hafta dolmadan caymış oldu.

Haber Merkezi
04:00 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Terörist Edip Temiz

Terörist Edip Temiz

MİT, terörü yerinde vurmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azad kod adlı terörist Edip Temiz, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi. Terör örgütü tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olan Temiz, sözde askeri konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.


SAHADA İZLENDİ

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Temiz’e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Hareketleri anbean takip edilen Temiz’i MİT personeli uygun koşulların oluşması sonrası yapılan operasyonla etkisiz hale getirdi.


ÖRGÜTÜN AR-GE’CİSİ

Geçmiş dönemde örgütün özel güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak’taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.


#terör örgütü
#PKK
#AR-GE
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