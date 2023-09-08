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PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'i etkisiz hale getirildi.

10:20 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hâle getirdi."


#Pençe-Kilit Operasyonu
#Şerzan MavaFerit Yüksel
#Zagros
39 dakika önce
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