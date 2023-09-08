PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hâle getirdi."
#Pençe-Kilit Operasyonu
#Şerzan MavaFerit Yüksel
#Zagros
39 dakika önce