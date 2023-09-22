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PKK’nın yeni üssü Arbat mı?

Güvenlik güçlerine teslim olan T.B. Süleymaniye’den Haseke’ye ABD’ye ait bir helikopterle taşındıklarını anlattı. 18 Eylül’de Süleymaniye’deki Arbat Havalimanı’na yönelik bir drone saldırısında KYB’ye bağlı “Anti Terör Timi”nden 3 kişi ölmüştü. KYB’lilerin PKK’lılarla ortak talim yaptığı öğrenilmişti.

Burak Doğan
04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Saldırıda ölenlerden birinin, KYB’nin insansız hava aracı uzmanı Rabar Anwar olduğu açıklanmıştı.

Saldırıda ölenlerden birinin, KYB’nin insansız hava aracı uzmanı Rabar Anwar olduğu açıklanmıştı.

ABD’nin bir araya getirdiği terör örgütü PKK ile Bafel Talabani liderliğindeki iş birliği artarken, teslim olan bir terörist Süleymaniye’deki yapılanmayla ilgili önemli bilgiler verdi. Askeri birliğe teslim olan PKK’lı T.B., Aralık 2002’de İran’dan önce Kandil’e, ardından Süleymaniye’ye geçtiklerini anlattı.


ULAŞIMI ABD ASKERİ SAĞLIYOR

Süleymaniye’den koalisyon güçlerine (ABD) ait helikopterle Haseke’ye götürüldüklerini söyleyen T.B., Haseke’de sözde “Alişer Deniz Tugayı Sarya Sabotaj Birimi” adı verilen bir birime katıldı. Geçen ay PKK’dan kaçıp teslim olan N.A. da benzer biçimde 20 Ekim 2022’de Kandil’den Haseke’ye gittiklerini, buradan da ABD’ye ait helikopterlerle Süleymaniye’ye taşındıkları bilgisini vermişti. N.A., Süleymaniye’de KYB’ye ait “Anti Terör Timi” binasında 5 gün kaldıklarını anlatmıştı.


ARBAT’TA ORTAK EĞİTİM

KYB’nin Anti Terör Timi, 18 Eylül’de Arbat Havalimanı’nda meydana gelen patlamayla yeniden gündeme geldi. Kimliği belirsiz bir drone saldırısı sonucu meydana gelen patlamada PKK/YPG’li teröristlerle ortak talim yapan “anti terör timi”nden 3 kişi hayatını kaybetti. PKK’lıların da bulunduğu Arbat Havalimanı’nda KYB’nin İHA eğitim laboratuvarı da bulunuyor. Saldırıda ölenlerden birinin, KYB’nin insansız hava aracı uzmanı Rabar Anwar olduğu açıklanmıştı.


DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı, PKK ve KYB’nin ortak talimine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu gelişme, KYB’ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının terör örgütü üyeleriyle iş birliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir” ifadeleri kullanıldı.


#terör örgütü
#Arbat Havalimanı
#Süleymaniye
#saldırı
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