Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem 3 ilde 6 terörist sınırın ötesinde 2 etkisiz hale getirildi
ANKARA

PKK'ya 4 bölgede düzenlenen operasyonda ağır darbe

3 ilde 6 terörist sınırın ötesinde 2 etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 3, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

IRAK'IN KUZEYİNDE DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatı düzenlendi.

  • Harekat kapsamında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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