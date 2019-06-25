PKK'ya 4 bölgede düzenlenen operasyonda ağır darbe 3 ilde 6 terörist sınırın ötesinde 2 etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 3, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi 25 Haziran 2019, 08:28 Son Güncelleme: 25 Haziran 2019, 09:30 DHA