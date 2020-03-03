PKK’ya balyoz

Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 32 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ettiği ifade edildi. Açıklamada, 32 PKK/YPG’linin etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızmaya çalışan 24 PKK’lı da öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.