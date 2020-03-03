Gündem PKKya balyoz
POLİTİKA

PKK’ya balyoz

Bahar Kalkanı sürerken Suriye’de saldırıya hazırlanan PKK’lı teröristler etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 PKK’lı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK’lı ve Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK’lı öldürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 32 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ettiği ifade edildi. Açıklamada, 32 PKK/YPG’linin etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızmaya çalışan 24 PKK’lı da öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.

Kara harekatından ilk görüntüler
OYNAT 00:48
Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


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