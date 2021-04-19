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POLİTİKA

PKK'ya hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi DHA
PKKya hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
(Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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