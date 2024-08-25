PKK'ya iki bölgede ağır darbe: 11 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İzmir, Aydın ve Bolu’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 15 helikopteri seferber etti. Konuya ilişki sosyal medya hesabından açıklama yapan MSB, "İzmir, Aydın ve Bolu’da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Görevlendirilen helikopterlerin 6 tanesi İzmir’in Menderes ilçesinde, 2 tanesi İzmir’in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 tanesi İzmir’in Urla ilçesinde, 3 tanesi Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 tanesi Bolu’nun Göynük ilçesinde söndürme çalışamalarına katıldığı bilgisi verildi.