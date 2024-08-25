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PKK'ya iki bölgede ağır darbe: 11 terörist etkisiz

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11:48 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 11:59 - 25/08/2024 Pazar
DHA
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Arşiv

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"



#MSB
#PKK
#Irak
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