PKK'ya iki bölgede ağır darbe: 11 terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu. MSB'nin X hesabından yapılan duyuruda, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığını bildirdi. Ortak devriye, 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İzmir, Aydın ve Bolu’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 15 helikopteri seferber etti. Konuya ilişki sosyal medya hesabından açıklama yapan MSB, "İzmir, Aydın ve Bolu’da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Görevlendirilen helikopterlerin 6 tanesi İzmir’in Menderes ilçesinde, 2 tanesi İzmir’in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 tanesi İzmir’in Urla ilçesinde, 3 tanesi Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 tanesi Bolu’nun Göynük ilçesinde söndürme çalışamalarına katıldığı bilgisi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Ağustos'ta ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.