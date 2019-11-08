PKK’ya karşı yanınızdayız

HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen çocukları için partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetinde 66 gün geride kaldı. Gözü yaşlı aileler, HDP’lilerin il binasına kilit vurup gitmesine tepki gösterdi. Oğlu Tuncay’ı bekleyen baba Şevket Bingöl, “Eğer bizim çocuklarımızı siz götürmediyseniz, neden kaçıyorsunuz? HDP hiçbir açıklama yapmadı. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, enselerinde olacağız. Kürt devleti kuracaklarmış. Lanet olsun size de Kürt devletinize de” dedi. Oğlu Adil’i bekleyen anne Cennet Kavaklı ise “HDP’liler parti binasına pek gelmiyor. Herhalde ‘Gitmezsek aileler kalkar’ diye düşünüyorlar. Ama biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

SİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUM

Evlat nöbetindeki ailelere ziyaretler de sürüyor. Türkiye’ye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Zdechovsky, dün Diyarbakır’da anne-babalarla tek tek görüşüp desteklerini iletti. Annelerden Ayşegül Biçer, Zdechovsky’e çocuklarını terör örgütü PKK’dan geri almak için eylem başlattıklarını belirterek, “PKK illetini bitirmeye geldik. Avrupa ülkelerinden de bize destek vermelerini istiyoruz. PKK’ya başkaldırmış analar var burada. Sesimizi duyun, duyurun” dedi. Konuyu Avrupa Parlamentosu’na taşıyacağını söyleyen Zdechovsky ise Biçer’e, “Burada bulunma, sizlerle konuşma sebebim barışçıl bir çözüm bulmak. Ben de ailenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Durumunuzu çok iyi anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

PKK’YA DESTEK YOK

Her gün ölüm tehditleri aldığını belirten Süleyman Aydın da AB’nin artık PKK’ya destek vermemesini istedi. Bunun üzerine Zdechovsky, “PKK’yı desteklemiyoruz, bizim için kara listede. Asla silah kullanan insanlarla bir araya gelmeyiz, diyalog kurmayız. Diyalog kurmak istiyorlarsa silahları bırakmaları gerek. Saldırı gerçekleştiren bir örgütle görüşmeyiz. O yüzden sizleri destekliyoruz. Bu nedenle barış yoluyla bir çözümü destekliyorum. Bu sorunun çözülmesi için çalışacağız. Siz ve çocuklarınız için dua edeceğim. Umarım bir dahaki gelişimde çocuklarınızın dönüşünü kutluyor olacağız” dedi.