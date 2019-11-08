Gündem PKKya karşı yanınızdayız
DİYARBAKIR

PKK’ya karşı yanınızdayız

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Diyarbakır HDP binası önünde PKK’nın kaçırdığı çocukları için eylem yapan aileleri ziyaret etti. Zdechovsky, “Sizleri çok iyi anlıyorum. PKK bizim için kara listede. Sizleri destekliyoruz” dedi. Oğlu Adil’i bekleyen anne Cennet Kavaklı “Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AP üyesi Zdechovsky’den ailelere destek.
AP üyesi Zdechovsky’den ailelere destek.

HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen çocukları için partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetinde 66 gün geride kaldı. Gözü yaşlı aileler, HDP’lilerin il binasına kilit vurup gitmesine tepki gösterdi. Oğlu Tuncay’ı bekleyen baba Şevket Bingöl, “Eğer bizim çocuklarımızı siz götürmediyseniz, neden kaçıyorsunuz? HDP hiçbir açıklama yapmadı. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, enselerinde olacağız. Kürt devleti kuracaklarmış. Lanet olsun size de Kürt devletinize de” dedi. Oğlu Adil’i bekleyen anne Cennet Kavaklı ise “HDP’liler parti binasına pek gelmiyor. Herhalde ‘Gitmezsek aileler kalkar’ diye düşünüyorlar. Ama biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

SİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUM

Evlat nöbetindeki ailelere ziyaretler de sürüyor. Türkiye’ye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Zdechovsky, dün Diyarbakır’da anne-babalarla tek tek görüşüp desteklerini iletti. Annelerden Ayşegül Biçer, Zdechovsky’e çocuklarını terör örgütü PKK’dan geri almak için eylem başlattıklarını belirterek, “PKK illetini bitirmeye geldik. Avrupa ülkelerinden de bize destek vermelerini istiyoruz. PKK’ya başkaldırmış analar var burada. Sesimizi duyun, duyurun” dedi. Konuyu Avrupa Parlamentosu’na taşıyacağını söyleyen Zdechovsky ise Biçer’e, “Burada bulunma, sizlerle konuşma sebebim barışçıl bir çözüm bulmak. Ben de ailenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Durumunuzu çok iyi anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

PKK’YA DESTEK YOK

  • Her gün ölüm tehditleri aldığını belirten Süleyman Aydın da AB’nin artık PKK’ya destek vermemesini istedi. Bunun üzerine Zdechovsky, “PKK’yı desteklemiyoruz, bizim için kara listede. Asla silah kullanan insanlarla bir araya gelmeyiz, diyalog kurmayız. Diyalog kurmak istiyorlarsa silahları bırakmaları gerek. Saldırı gerçekleştiren bir örgütle görüşmeyiz. O yüzden sizleri destekliyoruz. Bu nedenle barış yoluyla bir çözümü destekliyorum. Bu sorunun çözülmesi için çalışacağız. Siz ve çocuklarınız için dua edeceğim. Umarım bir dahaki gelişimde çocuklarınızın dönüşünü kutluyor olacağız” dedi.

Konvoy sırası Rusya’da
DÜNYA
Konvoy sırası Rusya’da
Türkiye kavgası

Türkiye kavgası

​ABD'li senatörler Erdoğan'ın ziyaretini sabote etmeye çalıştı.
Konvoy sırası Rusya’da

Konvoy sırası Rusya’da

​​Rusya da ABD gibi PKK/YPG'ye silah yardımı yapmaya başladı.​
Hapiste 40ülkeden DEAŞlı var

Hapiste 40
ülkeden DEAŞ'lı var

​Cezaevindeki 1172 teröristin 750'si yabancı uyruklu.
Barış Pınarı<br>İsrail'i vurdu

Barış Pınarı
İsrail'i vurdu

​Irak'ı hedef alan saldırılar bıçak gibi kesildi.
Avrupa'da lider

Avrupa'da lider

​Deplasmanda Wolfsberger'i deviren Başakşehir liderlik koltuğunda.
Kerkük petrolü<br>İsrail'e akacak

Kerkük petrolü
İsrail'e akacak

​ABD-Rusya-PKK-Esed ve İran, Ebu Kemal'de anlaştı.

Beşiktaş veda etti

Beşiktaş veda etti

​Braga'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş Avrupa Ligi'nde havlu attı.

Ateş püskürdü

Ateş püskürdü

Trump'ın hedefinde ​azil soruşturması ve basın vardı.

Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
'Eski dost'u <br>durduramadık

'Eski dost'u
durduramadık

Trabzonspor, Fernandes'in iki gol attığı maçtan eli boş döndü.
Portekiz'de <br>skandal karar!

Portekiz'de
skandal karar!

​Litvanyalı hakem için tepki mesajları atılıyor.
Kırmızı listeden <br>2 isim çıktı

Kırmızı listeden
2 isim çıktı

Birçok saldırının failler teröristler öldürüldü.
PKK bölgeden çekilmedi

PKK bölgeden çekilmedi

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama.
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.