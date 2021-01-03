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PKK’ya katılım 1984’ün altında

PKK’ya katılım 1984’ün altında: Sadece 52 kişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya 2020 yılındaki katılımın, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kalarak 52 kişi olduğunu açıkladı. Twitter hesabından terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaşan Soylu, “Cumhurbaşkanımız’ın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur” diye yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2020 yılında örgüte katılım 1984'ün de altında kaldı.
2020 yılında örgüte katılım 1984'ün de altında kaldı.

Türkiye, terör örgütü PKK ile verdiği mücadelede büyük başarı elde etti. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarla örgütün belini kıran güvenlik güçleri, örgüte katılımın da önüne geçti. PKK’ya katılım örgütün eyleme başladığı 1984 yılının da gerisinde kaldı. 2020’de terör örgütüne sadece 52 kişi katıldı.

Süleyman Soylu

2020’DE 52 KİŞİ KATILDI

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta" başlığıyla Twitter hesabından 1984-2020 yıllarındaki bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaştı. PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Cumhurbaşkanımız’ın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte mücadeleye devam"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında kadın cinayetlerine de değindi. Soylu, verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin yüzde 21 oranında düştüğünü bildirdi. Soylu, "Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

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  • Soylu'nun paylaştığı grafikte, 2017'de 353, 2018'de 279 kadının cinayete kurban gittiği, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 1 milyon 327 bin kişi tarafından indirildiği ve 68 bin 214 ihbar alındığı bilgisi de yer aldı. Soylu, trafik kazalarında ölümlerin son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9'a düştüğünü bildirdi. Soylu, “Tedbir, denetim, eğitim, iyileşen yollar, teknolojik ve acil sağlık müdahale kapasitesiyle, milletimizin dikkatiyle 2020 yılı ölümü, son 10 yılın en düşüğünde" dedi.
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