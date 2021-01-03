PKK’ya katılım 1984’ün altında: Sadece 52 kişi

Türkiye, terör örgütü PKK ile verdiği mücadelede büyük başarı elde etti. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarla örgütün belini kıran güvenlik güçleri, örgüte katılımın da önüne geçti. PKK’ya katılım örgütün eyleme başladığı 1984 yılının da gerisinde kaldı. 2020’de terör örgütüne sadece 52 kişi katıldı.
2020’DE 52 KİŞİ KATILDI
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta" başlığıyla Twitter hesabından 1984-2020 yıllarındaki bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaştı. PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Cumhurbaşkanımız’ın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...
Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,
örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı!
Sayı: 5️⃣2️⃣
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki
kararlılığın bir sonucudur... pic.twitter.com/7KXhQ5iwXH
Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...
"Hep birlikte mücadeleye devam"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında kadın cinayetlerine de değindi. Soylu, verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin yüzde 21 oranında düştüğünü bildirdi. Soylu, "Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.
- Soylu'nun paylaştığı grafikte, 2017'de 353, 2018'de 279 kadının cinayete kurban gittiği, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 1 milyon 327 bin kişi tarafından indirildiği ve 68 bin 214 ihbar alındığı bilgisi de yer aldı. Soylu, trafik kazalarında ölümlerin son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9'a düştüğünü bildirdi. Soylu, “Tedbir, denetim, eğitim, iyileşen yollar, teknolojik ve acil sağlık müdahale kapasitesiyle, milletimizin dikkatiyle 2020 yılı ölümü, son 10 yılın en düşüğünde" dedi.