PKK’ya katılım 1984’ün altında: Sadece 52 kişi

Türkiye, terör örgütü PKK ile verdiği mücadelede büyük başarı elde etti. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarla örgütün belini kıran güvenlik güçleri, örgüte katılımın da önüne geçti. PKK’ya katılım örgütün eyleme başladığı 1984 yılının da gerisinde kaldı. 2020’de terör örgütüne sadece 52 kişi katıldı.

Süleyman Soylu

2020’DE 52 KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta" başlığıyla Twitter hesabından 1984-2020 yıllarındaki bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaştı. PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Cumhurbaşkanımız’ın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...



Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,

örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı!



Sayı: 5️⃣2️⃣



Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki

kararlılığın bir sonucudur... pic.twitter.com/7KXhQ5iwXH — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 2, 2021

"Hep birlikte mücadeleye devam"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında kadın cinayetlerine de değindi. Soylu, verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin yüzde 21 oranında düştüğünü bildirdi. Soylu, "Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

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