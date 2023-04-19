PKK’ya Zap’ta büyük darbe

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan Mehmetçik dün kritik bir operasyona imza attı. Terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki Zap’ta “Girilemez” dediği mağaraya baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu konudaki en büyük tehdit ve riski “terör” olarak nitelendiren Akar, “En son teröristi etkisiz hale getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Mehmetçiğin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmıyor, gerekli karşılık veriliyor, Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında mücadelesini yoğun şekilde başarıyla sürdürüyor.” açıklamalarında bulundu. Akar, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçik’in teröristlerin Zap’taki mağarasına girdiğini kaydeden Akar, şöyle devam etti: “Mehmetçik teröristlerin ‘girilemez’ dediği yerlere girmeye, ‘çıkılamaz’ dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün, Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen, teröristlerin sözde ‘kale’ olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.”

Cephane çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe Kilit Harekatı bölgesinde ele geçirdiği Çemçö mağarasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Teröristler sözde “kale” olarak nitelendirdikleri mağaranın çevresini döşedikleri el yapımı patlayıcılarla korumaya çalışırken patlayıcılar Mehmetçik tarafından tek tek imha edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandolar mağaraya girdi. Ancak eğilerek girilebilen küçük bir girişe sahip mağaranın içinde yüksekliğin insan boyuna ulaştığı görüldü. Odalara ayrılan mağarada, Doçka, Zagros, Kanas, Bixi, AK-47 silahları ve bunların mühimmatlarının yanı sıra bomba atarlar, roket atarlar, telsizler, güç kaynakları, jeneratörler, tıbbi malzemeler, termal kıyafetler ile yaşam destek malzemeleri ele geçirildi.







