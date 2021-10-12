Gündem PKKyı finanse eden ABDden Türkiyeye taziye mesajı
ANKARA

PKK'yı finanse eden ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD, Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
PKKyı finanse eden ABDden Türkiyeye taziye mesajı
(Arşiv)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.

PKK'NIN ADINI ZİKRETMEDİ

  • Price, ülkesinin desteklediği YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici: Polisimizi ve askerlerimizi şehit eden PKK'nın azmettiricisi ABD'dir
OYNAT 01:10
BBP Genel Başkanı Destici: Polisimizi ve askerlerimizi şehit eden PKK'nın azmettiricisi ABD'dir
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Gerçekte polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir, emperyalistlerdir.' dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle düzenlediği saldırı sonucu şehit olan polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 3 havan topu atıldığını hatırlatan Destici, 'Bu füzeler, havan topları, bombalar PKK eliyle aslında ABD tarafından atılmaktadır. Gerçekte polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir, emperyalistlerdir. Karkamış'a havan topuyla saldıranlar onlardır. Çünkü bu silahları onların eline veren ABD yönetimidir.' diye konuştu.

ABD'nin, terör örgütü PKK'ya, on binlerce tır silah verdiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti: 'Bu silahların hedefinde Türkiye'den, Türk milletinden başka kimse yok.'

PKK’ya operasyon ABD’yi rahatsız etti
DÜNYA
PKK’ya operasyon ABD’yi rahatsız etti
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.