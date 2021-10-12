PKK'yı finanse eden ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

BBP Genel Başkanı Destici: Polisimizi ve askerlerimizi şehit eden PKK'nın azmettiricisi ABD'dir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Gerçekte polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir, emperyalistlerdir.' dedi.



Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle düzenlediği saldırı sonucu şehit olan polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.



Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 3 havan topu atıldığını hatırlatan Destici, 'Bu füzeler, havan topları, bombalar PKK eliyle aslında ABD tarafından atılmaktadır. Gerçekte polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir, emperyalistlerdir. Karkamış'a havan topuyla saldıranlar onlardır. Çünkü bu silahları onların eline veren ABD yönetimidir.' diye konuştu.



ABD'nin, terör örgütü PKK'ya, on binlerce tır silah verdiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti: 'Bu silahların hedefinde Türkiye'den, Türk milletinden başka kimse yok.'